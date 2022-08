PANICO, Soddisfatta della partita contro l'Atletico

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato così ai microfoni dopo l'amichevole contro l'Atletico Madrid, terminata col risultato di 1-0 per le spagnole: "È stata un’ottima partita, l’intensità delle partite internazionali contro squadre di questo spessore è sempre molto elevata. L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti nel Campionato Spagnolo, sapevamo cosa avremmo trovato ma abbiamo retto il campo per quasi tutta la partita. Siamo riuscite a creare qualche occasione da goal cambiando anche molte giocatrici, loro sono riuscite a mantenere alta la qualità per 90 minuti e hanno sfruttato la fisicità. Tutto quello fatto nel pre campionato ci proietta al match contro il Milan. Sono contenta della preparazione ma adesso inizia la Serie A ed è tutta un’altra storia. Subentreranno le emozioni e i fattori che influiscono in una stagione, dovremo rimanere concentrate e puntare sui sistemi di gioco che stiamo assimilando".