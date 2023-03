PANICO, Roma? La partita più difficile della stagione

L’allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, alla viglia della sfida contro la capolista Roma. Queste le sue parole: "Ci aspetta una gara molto difficile, la Roma è la squadra più forte del campionato, ha perso solo due partite, sarà la partita più difficile di tutta l'annata. Abbiamo fatto il ritiro a Tirrenia, abbiamo sistemato alcuni particolari e ci è servito molto, dobbiamo mettere qualcosa di nuovo in questa Poule Scudetto. Le ragazze le ho viste bene, le ho viste lavorare sodo, divertendosi, con grande entusiasmo e vogliose di farsi trovare pronte per la Poule Scudetto".

Prosegue...

"Quando si prende tanti gol, è normale parlare di riscatto. Non dobbiamo agire di rabbia. La Roma in questo campionato non l'ho mai vista aspettare, anche contro squadre più forti anche quando era avanti di tanti gol. Siamo contente di essere arrivate a questo punto e adesso dobbiamo puntare allo step successivo, ovvero quello di agguantare l'Inter che è ad un punto da noi".