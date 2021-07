PANICO, Ricomincio da dove avevo lasciato. I viola...

La nuova allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico ha scritto e pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ringrazia e si presenta alla città e alla nuova avventura. Queste le parole in descrizione: "Sono entrata in FIGC da giocatrice ed esco da allenatrice, ringrazio tutte le persone che ho incontrato durante il cammino, dai magazzinieri ai Presidenti, i quali, indistintamente, hanno contribuito alla mia formazione e realizzazione, come donna e come tecnico. Un sentimento di gratitudine particolare agli staff tecnici di tutte le Nazionali giovanili, coordinate da Maurizio Viscidi e per l’U15 da Antonio Rocca grazie ai quali ho condiviso esperienze calcistiche, sociali e umane. È giunto per me il momento di ricominciare da dove avevo lasciato, da Firenze, viola per natura, provando a restituire al calcio femminile un millesimo di ciò che ha dato a me. Ringrazio il Presidente Commisso e la sua famiglia , Joe Barone, Elena Turra ed il DS Simone Mazzoncini per l’opportunità di poter continuare a sognare in grande. Ai ragazzi che ho avuto fino ad ora auguro una carriera lunga e ricca di soddisfazioni perché TUTTI meritano il meglio. Ai tifosi viola, non faccio promesse rocambolesche ma una soltanto: LOTTEREMO SEMPRE PER ONORARE LA MAGLIA E LA CITTÀ!".