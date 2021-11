PANICO, Pronte per domani anche se sarà difficile

La Fiorentina femminile è pronta domani alle 14.30 ad esordire in Coppa Italia contro il Brescia. "Il fatto che sia una nuova competizione ci fa approcciare la gara in maniera diversa", dice mister Patrizia Panico ai canali ufficiali della società viola. "Possiamo tirar fuori ancora più energie per essere protagonisti in questa competizione, cosa che ancora non abbiamo fatto per adesso in campionato. Io non condivido molto l’idea di turnover, posso contare su un gruppo a disposizione dove ognuna delle giocatrici sa benissimo quanto può essere utile alla squadra. Nel corso di tutta la stagione ci sono cambiamenti che ci sarebbero anche in campionato, non ci sono mai due formazioni uguali e questo significa che do una valutazione completa al gruppo intero”.

Un commento poi sulla partita: "Il Brescia è storicamente una squadra che ha esperienza e sta facendo sforzi e investimenti economici per tornare ai massimi livelli. Vogliono ritagliarsi un ruolo importante per cui sarà una partita combattuta, la motivazione di affrontare la Fiorentina è sempre molto spiccata".