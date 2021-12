PANICO, Pomigliano sarà ostica. In un mese 3 finali

Patrizia Panico ha parlato alla vigilia del prossimo impegno della Fiorentina Femminile, la sfida con la neo-promossa Pomigliano. Ecco cosa ha detto ai canali ufficiali del club il tecnico della viola sul difficile momento della squadra, reduce da tre sconfitte consecutive, e sul lavoro fatto durante la pausa nazionali: "Abbiamo lavorato intensamente, focalizzandoci su aspetti tattici, fisici e tecnici sui quali stiamo insistendo da un po' di tempo. Abbiamo fatto anche sedute doppie e intense, alcune amichevoli coi ragazzi ed abbiamo iniziato a lavorare anche sulle individualità, penso che incrementando le qualità individuali si possa crescere come squadra.

La partita col Pomigliano? Loro sono una squadra che non molla mai, hanno grande volontà e anche se sono una neo-promossa hanno giocatori giovani di qualità. L'aspetto che mi colpisce di più è quello motivazionale,di lotta e agonismo. Da qui a fine anno ci aspettano tre partite impegnative, non voglio parlare disvolta ma di crescita. Stiamo lavorando bene ed i risultati arriveranno, ma dobbiamo giocare al meglio queste ultime tre gare di questo anno, per noi sono come finali".