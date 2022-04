PANICO, Peccato. Ora due sfide fondamentali

Evidentemente amareggiata per la sconfitta arrivata all'ultimo contro la Roma, il mister della Fiorentina femminile Patrizia Panico ha parlato così ai microfoni del club: "Ho visto una squadra che ha affrontato la seconda in classifica con l'atteggiamento giusto e con determinazione. Peccato perché a 3 minuti dalla fine pensavamo che questo pareggio potesse essere nostro e le ragazze meritavano di uscire dal campo con soddisfazioni maggiori. Le prossime partite? Ce ne aspettano due fondamentali per cercare di ottenere la salvezza. Sono difficili come lo è stato oggi, ma vedo una squadra che nonostante non riscuota successo in termini di punti, lotta su ogni pallone e vuole raggiungere la salvezza il prima possibile".