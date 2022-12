PANICO, Oggi tutte bene. Col Parma la ciliegina

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER CASTRO RIENTRO GRADUALE: NO AMICHEVOLI La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... NOTIZIE DI FV CONTINUA LA PREPARAZIONE AL CAMPIONATO, DOMANI BARAK E KOUAME IN GRUPPO, NICO... Mentre continua inesorabilmente il mondiale 2022 targato Qatar, la Fiorentina percorre parallelamente la sua strada in direzione campionato, cercando di arrivarci con la migliore preparazione possibile per risalire la classifica dopo un difficile inizio. Con la sconfitta... Mentre continua inesorabilmente il mondiale 2022 targato Qatar, la Fiorentina percorre parallelamente la sua strada in direzione campionato, cercando di arrivarci con la migliore preparazione possibile per risalire la classifica dopo un difficile inizio. Con la sconfitta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi