PANICO, Non vediamo l'ora di debuttare in stagione

Alla vigilia del debutto contro il Sassuolo, Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la gara. Queste le sue dichiarazioni: "Ci siamo preparate con il massimo impegno, con la massima determinazione, con la massima abnegazione, non vediamo l'ora di fare il debutto stagionale perché la partita dove contano i punti è una partita che ci piace affrontare. Sarà difficile, ma possiamo promettere di affrontare ogni gara con il 100% dell'impegno. Condivido tanto con il mio staff e ci confrontiamo quotidianamente, ognuno di noi dà il proprio contributo senza filtri, senza nascondere niente e con la massima trasparenza e rispetto. Sassuolo? Ha dimostrato negli anni di essere molto fastidioso e difficile da affrontare, ma noi dobbiamo pensare a noi. Sappiamo quello che vogliamo, sappiamo la nostra forza, siamo consapevoli di quello che valiamo e ancora di più di quello che potremo valere nell'arco della stagione. Pensiamo esclusivamente a noi stessi dando il massimo rispetto all'avversario perché è giusto che sia così. E' un debutto molto difficile, ma l'affronteremo con la massima umiltà. Commisso? E' molto entusiasta della squadra femminile, ci tiene molto a farci sentire proprio all'interno della famiglia Fiorentina. Lo abbiamo percepito sia da lui che da Barone, ci tengono molto a farci sentire la loro vicinanza, il loro supporto e colmare ogni nostra esigenza. Devo dire che tutta la dirigenza c'è sempre stata molto vicina ed è molto attenta a colmare le nostre richieste. Tifosi? Li conosciamo tutti i viola come sono e quanto possono spingere la squadra. Per noi è un punto di riferimento importante il fatto che si possa tornare allo stadio. Questo ci fa rendere conto anche che la campagna vaccinale sta funzionando e siamo molto contenti di questo e di riabbracciare i nostri tifosi".

