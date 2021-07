PANICO, Motto? Attaccare bene, difendere benissimo

La nuova allenatrice della Fiorentina Patrizia Panico oggi si è presentata in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Parto da quello che ho fatto, dal ringraziamento alla Federazione Italiana per il percorso di formazione che ho fatto in questi 5 anni. Ringrazio anche la società e i tifosi che mi hanno riempito di messaggi di affetto ed entusiasmo. Sono qui con una voglia pazzesca, ma ho scelto la Fiorentina perché ho interrotto un percorso da giocatrice non avendo vinto. Inizio quest'avventura come se riprendessi quel percorso, cercando di portare la mia esperienza a questo club. Oltre ai miei valori che considero importanti".

Il suo motto alla Fiorentina Femminile?

"Se dovessi scegliere un motto, sceglierei un po' il contrario di quello che ha proposto Italiano: «Attaccare bene, difendere benissimo»".

Come giocherà la Fiorentina di Patrizio Panico?

"Sto continuando a studiare la squadra, ha un margine di miglioramento importante. Ci sono giocatrici che possono e devono dare di più. Non avrò un solo sistema di gioco, ma mi piace che ogni giocatrice riconosca dei principi di gioco".

La prossima Serie A?

"La Juventus l'anno scorso non ha perso una partita, è la squadra favorita. Però si stanno rinforzando un po' tutte e sarà un campionato difficile e bello da un punto di vista emozionale. Le avversarie più difficili saranno quelle che partiranno da un'ottima base come Juventus, Milan, Roma o Sassuolo. Ma ci metto dentro anche la Fiorentina: secondo me di base abbiamo un organico importante".

Quanto è cambiato il calcio da quando giocava?

"Tanto, soprattutto dal punto di vista fisico e da quello professionale. In più sono arrivate molte calciatrici straniere. Noi dovremo entrare sempre in campo con la volontà di portare a casa la vittoria, contro chiunque. Se non ci riusciamo saranno stati più bravi gli altri. Poi a fine anno vedremo cosa otterremo".

La vittoria dell'Italia agli Europei che segnale dà?

"La vittoria dell'Italia è stata la vittoria del popolo italiano. Per me è un segnale forte, di rinascita, ha riportato entusiasmo intorno alla maglia azzurra. Roberto è stato straordinario nel coinvolgere calciatori che venivano dalla grande delusione della qualificazione mancata al Mondiale di Russia. Questo trionfo può aiutare il calcio in generale ma anche quello femminile e giovanile. C'è necessità di reinvestire nel giovanile e vedere il calcio femminile come una risorsa"

Sull'importanza delle strutture d'allenamento:

"Far parte di un club ma non essere subordinati a prima squadra e Primavera fa capire che importanza ci sia per la squadra femminile qui. Il progetto Viola Park ci affascina. Anche adesso allenarci al Centro Sportivo D.Astori per noi è un privilegio, spero che in futuro si possa iniziare a mettere le basi per creare una grande utenza del settore giovanile".