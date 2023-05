PANICO, Milan? Importante per ottenere il terzo posto

L'allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato alla vigilia della gara con il Milan, domani al Torrini di Sesto Fiorentino alle 14.30: "La Fiorentina sta facendo una stagione molto bella, positiva, di grande crescita, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ma non dobbiamo accontentarci, perché abbiamo l’opportunità di raggiungere il terzo posto e la sfida con il Milan può essere importante per questo traguardo. Vedendo quello che stiamo facendo, penso che abbiamo le carte in regola per raggiungerlo. Ogni mia calciatrice ha avuto l’opportunità di poter dare il proprio contributo. Il gruppo sa benissimo di essere protagonista in questo percorso. Domani scenderà in campo la formazione migliore ma non so ancora chi sarà titolare perché in settimana abbiamo avuto delle difficoltà. All'andata ci fu un risultato pirotecnico è vero e le partite pirotecniche hanno risvolti positivi e negativi. Mi piacerebbe avere più solidità difensiva, dobbiamo migliorare molto. Ma sono convinto che i tifosi stiano apprezzando. Noi comunque dobbiamo mettere tutto per portare a casa il risultato”.