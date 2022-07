PANICO, L'obiettivo era mettere carico sulla preparazione

Dopo una settimana di ritiro le ragazze di mister Panico sono scese in campo contro il Calcio Fiemme Cavalese U17. La Fiorentina Femminile ha vinto 5-0: a segno Cafferata, Giacobbo, Monnecchi e Huchet con una doppietta. Queste le parole a fine partita di Patrizia Panico ai canali ufficiali del club viola: "L'obiettivo di questa partita era mettere qualche carico in più sulla preparazione che stiamo facendo in ritiro. Quello che abbiamo fatto in settimana è stato messo sul campo, sono contenta. Ora dobbiamo cercare automatismi e migliorarci ancora. Domani avremo un giorno libero e poi lunedì inizia la seconda settimana di ritiro e dovremo lavorare al meglio". Anche Sarah Huchet, autrice di una doppietta commenta così la partita: "Iniziare bene è importante, contro i maschi non è mai semplice. Abbiamo lavorato bene e messo in campo quello che abbiamo studiato. Sono felice per la mia doppietta e voglio segnare di più. La prossima settimana giocheremo contro una squadra femminile, saremo più pronte".