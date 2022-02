PANICO, Io la prima ad essere delusa per i risultati

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali del club alla vigilia del match contro la Lazio (calcio d'inizio alle ore 12:30). Ecco le sue parole: "Domani sarà una sfida importante, veniamo dall'uscita dalla Coppa Italia e per questo vogliamo riscattarci. Voglio vedere i progressi fatti in questi giorni. Il nostro è un progetto a lungo termine e per questo serve tempo per migliorare. La Lazio che troveremo domani è molto diversa da quella dell'andata, si sono rinforzate molto in questi mesi e sono un avversario ostico. Verranno qui col coltello tra i denti a caccia di punti salvezza.

Il nostro momento? Ci sono diverse situazioni da valutare, abbiamo avuto tanti problemi in questa stagione. Voglio comunque vedere giocatrici che diano il 100% in campo. Sono la prima ad essere delusa per i risultati, mi aspettavo di più, ma stiamo comunque lavorando duramente. Ai tifosi chiedo di starci vicini, possono essere uno stimolo importante per le ragazze".