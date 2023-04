PANICO, Fatta una buona gara contro una Roma forte

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, parla ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro la Roma: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, contro una squadra così forte. Gara di sofferenza e sacrificio ma con tanta motivazione, la più importante, al di là di ciò per cui lottavano loro. Dopo Torino, anche a Roma la Fiorentina è venuta dimostrando voglia di fare e che si sta avvicinando alle big, contro la prima in classifica”.

Prosegue sulla gara di oggi: “Dimostra il fatto che le partite non si giocano bene solo tenendo la palla, ma anche difendendo con ordine senza avere in mano il pallino del gioco. Lasciandoci spazio in avanti per poter attaccare, anche quello significa giocare bene”.

Conclude: “Al Milan penseremo dalla prossima settimana. Ci prendiamo un giorno di riposo, poi ci proietteremo sulla gara. Voglio fare i complimenti alla Roma, non è un caso se ha vinto. Stanno crescendo come club, come staff, giocatrici, sotto tutti i punti di vista: complimenti a loro”.