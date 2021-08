PANICO, Faremo di tutto pur di tornare in Champions

Intervistata dai canali ufficiali del club, Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato così in vista dell'inizio della stagione: "I giorni di ritiro sono stati impegnativi. Abbiamo lavorato sodo mettendo dentro tanti principi di gioco. Stiamo cercando la giusta condizione per la partenza del campionato. Stiamo lavorando anche dal punto di vista mentale: sul coraggio, che deve essere la fonte primaria di ricchezza. La squadra? È un bel mix di giovani ed esperte. È un gruppo ben assortito. Trovare i giusti equilibri dipende da me, loro pensino a dare il massimo. Su questo siamo a buon punto. Voglio vedere una Fiorentina che si gioca ogni gara come fosse l’ultima, poi alla fine faremo i conti. Faremo di tutto per rientrare in Champions League. Occorre dare l’anima in ogni duello e non ci deve mai mancare la voglia di vincere e sacrificarsi per il bene della squadra. Più le gare sono impegnative e più mi piacciono".