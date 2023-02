PANICO, Dura preparare l'Inter con neanche un portiere

Intervenuta ai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico della squadra femminile Patrizia Panico ha introdotto i temi legati al match di domani pomeriggio tra le viola e l'Inter (gara in programma alle 12.30): "Sarà una partita che chiuderà le regular season: siamo in una bella posizione di classifica, guadagnata con impegno e sacrificio. Ci sarà davvero poco da nascondersi, ci conosciamo bene. Nella pool scudetto saranno due gare molto toste. L'Inter è una squadra ben costruita ed equilibrata, ha messo in difficoltà la Roma nell'ultimo turno pur con tanti infortuni. Dobbiamo sapere che abbiamo le armi giuste per affrontare questa partita. Abbiamo avuto tante assenti per le Nazionali ma le ragazze rimaste a Firenze hanno lavorato con grande impegno... ma non avevamo a disposizione nemmeno un portiere: è stata una difficoltà per noi".