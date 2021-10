PANICO, Domani scenderemo in campo per vincere

Pastrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida di domani contro il Milan Femminile: “Le nostre avversarie sanno di essere una squadra in grado di competere per il titolo e, visto che le partite sono tutte difficili, noi guardiamo prima di tutto alla prestazione. Poiché giocando ad alti livelli si possono ottenere dei buoni risultati anche contro certe squadre. Domani scenderemo in campo per vincere, abbiamo lavorato bene durante la pausa”.