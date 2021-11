PANICO, Dobbiamo migliorare nelle scelte. L'Inter...

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato così alla vigilia della sfida contro l'Inter ai microfoni del sito ufficiale del club viola: "Il match è molto importante perché le nerazzurre sono una squadra molto forte, anche se hanno cambiato tanto. Esprimono un bel gioco, hanno idee chiare, buoni principi di gioco, fisicità, velocità e noi siamo una squadra che ha voglia, soprattutto in casa e al Franchi, di fare risultato".

Come giudica la partita contro dell'Inter contro la Juventus?

"Credo che abbia raccolto molto molto meno di quello che la gara ha detto. Anche il pareggio sarebbe stato molto stretto all'Inter, ha fatto una buonissima prestazione contro la Juventus, ha affrontato la gara con determinazione, con velocità. L'aspetto sul quale dovremo essere molto attente e già preparate sono le ripartenze veloci perché sono una squadra che, se lasci la profondità, sa attaccarla molto bene. Questo è l'aspetto più difficile da affrontare".

C'è qualcosa che deve cambiare la Fiorentina?

"C'è qualcosa da cambiare anche quando le partite vanno bene: c'è sempre qualcosa da migliorare. Io direi che c'è bisogno di migliorare sotto l'aspetto della cattiveria, delle scelte giuste, di capire i momenti della gara. La nostra squadra su questo deve migliorare molto perché a volte forziamo delle giocate quando invece non c'è bisogno di forzarle, altre volte rallentiamo il gioco quando c'è bisogno di verticalizzare un po' di più".

Che cosa significa per voi giocare al Franchi?

"Tutte le ragazze hanno bisogno di avere una spinta maggiore e quella spinta spero sia proprio data dai tifosi al Franchi. Mi rendo conto che a volte l'entusiasmo può farti arrivare dove tatticamente, fisicamente o tecnicamente non ci si arriva. Io penso che è il momento chiave per dare alle ragazze quello slancio in più".