PANICO, Dispiaciuti per infortuni. Contro la Roma...

Patrizia Panico, tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club viola alla vigilia della sfida contro la Roma: "Tutti i giorni lavoriamo per evitare che ci siano infortuni: nella gestione del carico, nella prevenzione... Però purtroppo nel calcio succede anche questo e non si può prevedere tutto. Ci dispiace molto per gli infortuni, ma sono certa e consapevole che chi scenderà in campo darà il massimo, darà tutto quello che ha e darà anche quel qualcosa in più per le giocatrici che non possono essere della partita".

Sarà una partita davvero importante e cruciale per voi.

"Sì, sarà una gara dove la tensione sarà a mille, dove le squadre si affronteranno con i nervi a fior di pelle. Dovremo essere brave a gestire questa gestione emotiva, dovremo essere brave soprattutto a non commettere piccole distrazioni che delle volte ci hanno penalizzato fin troppo. Sappiamo che la Roma alla minima distrazione, alla minima incertezza, ti punisce perché è una squadra letale. Ora pensiamo a questa partita, siamo concentratissime su questa gara proprio perché da un punto di vista fisico e mentale ci toglierà tantissime energie. Poi ci sarà una settimana di sosta e lì affronteremo la partita successiva. Dobbiamo pensare partita per partita perché sappiamo che da un punto di vista mentale, ogni gara, ci toglierà tantissime energie".