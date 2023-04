PANICO, Con la Juve non ci sia alcun timore reverenziale

Patrizia Panico, coach della Fiorentina Femminile impegnata domani contro la Juventus per la quarta giornata della poule scudetto, ha parlato al sito ufficiale: "Sarà una partita difficile, non ci nascondiamo dietro questo, affrontiamo una squadra molto forte. Ma in questo momento non credo sia importante guardare la classifica ma dare continuità a quello che stiamo facendo e come. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina con più consapevolezza e convinta e che non affronti la Juventus con timore reverenziale, e credo che sia importante nel nostro percorso di crescita e che abbiamo dimostrato che con atteggiamento più consapevole e con attenzione massima possiamo competere con chiunque. La continuitàinterrotta dalla pausa-Nazionale? Sì vero ce l'ha interrotta ma il problema ce l'hanno tutte le squadre tra cui la Juve. L'aspetto caratteriale e di non mollare caratterizzano questa squadra anche se in alcune gare non è stato evidenziato ma fa parte delle giocatrici ed è l'aspetto che vorrebbero vedere sempre i tifosi ma anche io