PANICO, Col Verona per vincere, sul nuovo acquisto...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, JOVIC OUT CONTRO IL SASSUOLO: IL MOTIVO Non sarà della partita domani contro il Sassuolo Luka Jovic. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l'attaccante serbo ha accusato un fastidio dopo un colpo subito nella rifinitura di questa mattina. Adesso le sue condizioni fisiche saranno da... NOTIZIE DI FV VINCE MA NON CONVINCE. È IL TEMPO DI AGIRE MA SI RISCHIA DI VIVACCHIARE Sfido chiunque abbia visto la partita della Fiorentina di ieri pomeriggio a non avere imprecato per i nove minuti di recupero finali, visto che il primo gol ce lo siamo fatto bastare otto e vanificato il vantaggio di Saponara con un braccio di Dodò che ha regalato il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 gennaio 2023.