PANICO, Col Como stessi umiltà e coraggio

La coach della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato al sito ufficiale alla vigilia della prima gara casalinga con il Como (ore 17 presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino): "Fermarci subito dopo la prima vittoria non è un buon aspetto perché ti impedisce di prendere ritmo e continuità però abbiamo approfittato per approfondire alcuni aspetti in cui dobbiamo migliorare. Le ragazze che sono tornate dalla Nazionale dal punto di vista fisico stanno bene ma dal punto di vista mentale alcune vanno risollevate, magari chi non si è qualificata ai mondiali con la propria selezione. Questa partita è insidiosa ma dobbiamo giocare come sappiamo, con la stessa umiltà, determinazione e coraggio. Che ci sia un calo mentale non credo, perché le ragazze sanno che per arrivare agli obiettivi dobbiamo passare anche attraverso partite meno di cartello perché i tre punti con il Como valgono come quelli di Milano"