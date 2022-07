PANICO, Calcio femminile indietro. La Fiorentina...

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, dove ha commentato l'eliminazione dell'Italia dagli Europei femminili: "Solo da 20 giorni il calcio femminile in Italia è diventato professionistico. Questo ha contribuito eccessive aspettative sulle ragazze, loro sono le prime a saperlo, ma comunque l'Europeo è stato al di sotto delle loro potenzialità. Non dobbiamo comunque nasconderci e correggere ciò che non è andato, affrontarlo e ripartire dagli investimenti e dal lavoro. La Fiorentina per esempio è stata la prima società a credere nel salto di qualità... Era il 2015, non un'era fa. Le istituzioni, poi, non dovranno abbandonare questo lavoro avviato con sacrificio e gradualità all'interno dei club professionistici".