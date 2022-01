PANICO, Abbiamo voglia di riscatto. La Juve...

La coach Patrizia Panico ha parlato al canale ufficiale viola in vista della gara di domani contro la Juventus: "E' stata una settimana importante, le ragazzo hanno lavorato bene e vogliano riscattarsi. La Juventus è una squadra che vince tutto da quattro anni: sono forti perché sono composte da giocatrici di esperienza internazionale. Gioca un calcio coraggioso e rischia il meno possibile. Dobbiamo affrontare la gara con tanta umiltà, come una squadra compatta e con la voglia di riscatto. Dobbiamo gestire al meglio le situazioni post Covid, quelle infortunate dato che abbiamo diverse assenze. Dobbiamo migliorare la gestione delle emozioni in alcuni momenti della gara. Le calciatrici viola sono pronte ad affronatare una partita delicatissima e sono consapevoli della loro forza".