PANICO, A volte bisogna accettare anche risultati ingiusti

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, commenta la sconfitta della sua squadra per 4-0 contro l’Inter ai canali ufficiali del club viola: “Purtroppo a volte si deve uscire dal campo accettando un risultato non giusto. A noi è successo diverse volte quest’anno, la partita è stata equilibrata. Nel primo tempo abbiamo lasciato la palla più a loro, volevamo lasciarci anche campo davanti per le ripartenze. È chiaro che il secondo gol ci ha steso, la partita la stavamo gestendo bene, consapevoli comunque dei rischi che avremmo preso. Non abbiamo concretizzato occasioni semplici che ci avrebbero dato uno spirito diverso. Ma bisogna accettare anche i risultati ingiusti”.

Conclude in vista del match con la Juventus: “Il vero valore della Fiorentina si è già visto, non serve vedere la gara con la Juventus. Abbiamo la nostra identità di gioco, il nostro valore è chiaro. Affronteremo l’ultima gara come abbiamo sempre sfidato le squadre forti, con la stessa voglia di far bene”.