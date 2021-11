PANICO, A Roma sfida delicata. Con l'Inter speso tanto

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, è intervenuta alla vigilia della sfida tra le viola e la Roma per analizzare la gara di domani. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quali sensazioni vi lascia il ko contro l'Inter Women?

"Ci sono diversi tipi di sensazioni tra cui quella di delusione perché, dopo aver ribaltato la partita in 10 con grandissime difficoltà, alla fine l'abbiamo persa. C'è tanta delusione, tanta amarezza per aver buttato via anche il primo tempo, giocato sicuramente non alla nostra altezza, però dall'altra parte c'è anche una sensazione di consapevolezza, di aver tirato fuori veramente una grande prestazione nel secondo tempo, di aver tirato fuori carattere, grinta, orgoglio. Sono tutte queste un mix di sensazioni a fronte di una partita delicata".

Che squadra è la Roma?

"Lo sappiamo tutti che è forte, molto forte nelle ripartenze, ha un buon palleggio, cerca di tenersi la profondità da attaccare... Io penso che non cambi la propria strategia per affrontare noi. Stanno giocando tutto il campionato con queste prerogative che sono importanti perché, quando ripartono, sono pericolose e hanno un dominio della palla praticamente per il 70% della partita in ogni scontro, anche quelli di vertice. Penso che ci affronterà con lo stesso mood".

Quanto ha influito l'espulsione di Breitner contro l'Inter?

"Molto perché è chiaro che giocare in 10 non è mai semplice per nessuno, soprattutto in uno stadio e in un campo così grande come quello del Franchi. Influisce anche per la partita successiva perché recuperare le energie di tutte le ragazze che hanno speso tantissimo e fare a meno di una giocatrice importante in mezzo al campo come Breitner è chiaramente molto influente".

Cosa ne pensa del calendario?

"Non ho visto sinceramente un'altra squadra che ne ha uno come il nostro. Le prime due partite Sassuolo e Juventus, ora altre tre partite di grandissimo spessore contro Milan, Inter e Roma fuori casa... Un calendario così difficoltoso è difficile da rivedere in altre squadra. Sarà una partita delicata perché la Roma è costruita per vincere lo scudetto e, il più delle volte, non soltanto per dare fastidio alla Juventus, ma proprio per andarsi a lottare il tricolore. Siamo consapevoli di aver speso tantissimo nelle ultime due partite, conto l'Inter in maniera pazzesca, sia in termini di emozioni che in termini proprio di energie fisiche. Andremo a Roma cercando di recuperare tutte le nostre forze".