PACHERA, Che soddisfazione aver vinto contro l'ACF

Matteo Pachera, tecnico del Verona Femminile, è tornato sulla vittoria contro la Fiorentina, in una intervista a HV Channel Radio. "Quella di domenica contro la Fiorentina è stata una vittoria importante e anche un po’ a sorpresa visto il calibro dell’avversario. È stata una bella soddisfazione, soprattutto per le ragazze che se la meritavano. Siamo davvero felici per questo successo ma ora guardiamo avanti e pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare ad allenarci bene come abbiamo sempre fatto finora. Le ragazze sono molto disponibili e fanno tutto ciò che chiedo loro, il che è molto importante per un allenatore. L’importante ora è non abbassare la guardia, perché adesso arriva un periodo fondamentale per il nostro campionato"