ORLANDI, Per le ragazze viola è un anno di rinascita

Giulia Orlandi, calciatrice dell'Arezzo, è intervenuta a Tutto Calcio Femminile, rubrica di TMW Radio.

Cosa l'ha più colpita di questo inizio di stagione in Serie A?

"Il Sassuolo mi sta piacendo molto, è una squadra che sta crescendo ogni anno di più; la Juve non mi stupisce data la sua mentalità vincente, non sta sottovalutando il campionato nonostante l'obiettivo europeo; la Fiorentina è in un anno di rinascita, le ragazze devono ricominciare un percorso, è normale non si possa avere tutto e subito, si spera possa riacquistare il prima possibile posizioni in classifica".