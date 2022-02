OLIVIERO (EMPOLI L.), Dopo la vittoria al Franchi...

Elisabetta Oliviero, difensore dell'Empoli Ladies, ha parlato a TMW Radio: "Purtroppo la stagione non è iniziata come speravamo, anche se la vittoria del Franchi in Coppa Italia ci ha dato spinta ed energia per lavorare ancora meglio in queste settimane. Siamo molto contente, eravamo talmente entusiaste e piene di adrenalina dal pomeriggio che non siamo riuscite neanche ad andare a mangiare una pizza. E il giorno dopo pensavamo già alla Juve...".