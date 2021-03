OHRSTROM, La Juve è battibile: possiamo farcela

Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sapevamo che il City era fortissimo, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. In queste partite se sbagli sei fregato. Abbiamo lottato e dato tutto. Sono molto orgogliosa di tutte noi. Quella con la Juventus non è mai una partita qualsiasi. A Firenze è molto sentita, e noi vogliamo vincerla a tutti i costi. Dobbiamo pensare a noi, quello che ha fatto la Juve non importa. Sappiamo che è battibile, dobbiamo fare il nostro gioco. E' inutile fare paragoni con le scorse partite. Può succedere di tutto. Una delle partite più belle della stagione è stata quella col Milan in coppa. Quest'anno è il mio primo anno come capitano. Devo ancora migliorare in alcune cose però sto imparando. Spero di saper dimostrare il giusto spirito".