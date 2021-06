OHRSTROM, Fra rinnovo e Lazio: presto una scelta

Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile il futuro alla Fiorentina femminile di Stephanie Ohrstrom sarebbe in bilico. Sul portiere svedese infatti c'è da tempo la Lazio, neopromossa in Serie A, che avrebbe messo sul piatto un contratto biennale e la possibilità di giocare da titolare nella prossima stagione, ma nelle ultime ore sarebbe arrivato il rilancio della società viola che avrebbe proposto il rinnovo alle stesse cifre dell'ultimo anno e il ruolo di vice Schroffenegger. La classe '87 si è presta qualche giorno di tempo per decidere.