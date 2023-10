MONTEMURRO, Viola grande squadra. Partita positiva

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Femminile Joe Montemurro, in vista della gara di domani contro la Fiorentina ha parlato così a Juventus TV: "In una Lega in cui ci sono poche squadre non puoi sbagliare, lo abbiamo visto l'anno scorso in cui abbiamo sbagliato un paio di volte e paghi. Non possiamo sbagliare, ma se approcciamo questa partita con la stessa volontà e con lo stesso atteggiamento, per noi sarà una partita molto positiva".

Prosegue: "Giochiamo con una grande squadra come la Fiorentina, una squadra importante, con acquisti molto importanti. Bisogna avere anche un attimo di attenzione quando non abbiamo la palla".