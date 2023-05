MONNECCHI, Vogliamo dare soddisfazione a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Margherita Monnecchi, calciatrice della Fiorentina Femminile, è stato ospite del format Team Talk sul sito ufficiale del club viola, dove ha così parlato: “Sicuramente, rispetto a inizio anno, ci sono stati miglioramenti. Sia come squadra, come gruppo, che come difesa delle compagne. Penso che questo si sia visto nella Poule Scudetto ma anche prima. I risultati e le gare che affrontiamo ci permettono di tirare fuori la cattiveria agonistica, mettendo in mostra tutto il senso di squadra che abbiamo qua alla Fiorentina”.

Prosegue: “A prescindere da quel per cui lottiamo, arrivare a sopra a più squadre possibile nella Poule Scudetto è questione di orgoglio. Sono tutte gare motivanti, scendiamo sempre in campo per portare il risultato a casa. C'è sempre da fare il meglio possibile”.

Sul match col Milan: “Tutte le gare contro il Milan sono pirotecniche, come abbiamo visto contro la Juve, hanno buone individualità, con giocatrice forti. Possono riaccendere la partita in pochi secondi. Dobbiamo cercare di non fargli fare la loro partita”.

Conclude: “La presenza dei tifosi, in casa e fuori, fa la differenza. Ti rendi conto che non giochi solo per la società, ma per una città. Sarebbe bello riuscire a dare una soddisfazione in più, specie per coloro che ci hanno seguito in tutti questi anni”.