MONNECCHI, Viola da sempre. Emozioni col Milan

L'attaccante della Fiorentina Femminile Margherita Monnecchi si è raccontata ai canali social dei viola in un'intervista uscita oggi sulla pagina twitter della squadra. La classe 2001 ha parlato delle emozioni provate domenica nell'occasione della vittoria delle ragazze di Cincotta sul campo del Milan, soffermandosi poi sul legame che ha con i colori viola, che ha portato anche per tutte le giovanili: "La maglia da titolare domenica contro il Milan è stata una sorpresa, non me l'aspettavo nonostante sapessi di aver giocato bene contro il Bari. La partita al Vismara contro il Milan è stata dura, è una squadra con cui abbiamo lottato anno scorso per andare in Champions e credo che a loro non sia andato giù il fatto che alla fine ci siamo andate noi. Le compagne di squadra più esperte mi hanno tranquillizzato e alla fine è andata bene. Il momento in cui sono entrata in campo per il riscaldamento è stato emozionante; prima di giocare ho preso una tisana e abbiamo un po' scherzato per far scendere la tensione. La partita con l'Empoli è sempre stata sentita qui, anche nella Primavera quello era il derby per noi; loro sono giovani e non si fermano mai, sarà una partita dura anche sotto il piano delle energie che dovremo spendere. Cercheremo di imporre il nostro gioco, cercando di ripartire dal basso e provando cose semplici. Sono di Siena sì ma il mio cuore è viola, l'emozione di entrare al Franchi, che ho provato anche in Champions contro il City e lo Slavia, è incredibile: pensare a quanta storia è stata fatta lì e quali calciatori sono passati da lì è sempre impressionante".

