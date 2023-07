MONDIALI F., Linari: "Visione positiva ma attente alla Svezia"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Conosciamo il valore della Svezia e sappiamo che darà una partita molto difficile. Grazie al successo con l'Argentina abbiamo una visione positiva, dobbiamo continuare a metterci anima, cuore e tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Siamo una squadra giovane e con tanta qualità, ma non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare l'impegno". Lo ha detto l'azzurra Elena Linari in conferenza stampa ad Auckland in vista del secondo impegno dell'Italia ai Mondiale di calcio femminile. "Non prendere gol ti aiuta a non prendere gol. Questa massima me la sono inventata ora, ma lo dico perché quando subiamo una rete non vado mai a letto serena - ha detto ancora Linari, colonna della difesa insieme con Salvai -.

Mi auguro di non prenderli e magari di farne qualcuno in più". La 29enne della Roma ha anche voluto dedicare un pensiero all'Italia: "Ci tengo a esprimere la mia solidarietà alle persone che in questo momento stanno soffrendo per gli incendi in Sicilia e per i nubifragi che hanno colpito il Nord del Paese. Da parte di tutto il gruppo c'è vicinanza e affetto, siamo lontanissime e purtroppo non possiamo dare un aiuto tangibile, ma lo facciamo a parole nella speranza che tutto possa risolversi in fretta". La preparazione delle azzurre prevede per domani le ultime prove tattiche nel quartier generale di Shepherds Park, mentre venerdì mattina voleranno a Wellington dove sabato (alle 9.30 italiane) al Regional Stadium è in programma la sfida che potrebbe indirizzare le sorti del girone. (ANSA).