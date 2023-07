MONDIALI DONNE, Le Azzurre arrivate ad Auckland

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SU DISTEFANO PIOMBA IL LUCERNA: CONTATTI AVVIATI Nuova pretendente per Filippo Distefano. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sulle tracce del classe 2003 della Fiorentina Primavera si è inserito con forza il Lucerna che avrebbe chiesto il giocatore (reduce da una grande stagione con la squadra di Aquilani)... Nuova pretendente per Filippo Distefano. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sulle tracce del classe 2003 della Fiorentina Primavera si è inserito con forza il Lucerna che avrebbe chiesto il giocatore (reduce da una grande stagione con la squadra di Aquilani)... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, RADUNO AL CS ASTORI POI RITIRO A FIUMALBO Il 12 luglio non inizierà solo la stagione della prima squadra ma anche quella della Primavera. Contrariamente da quando si pensava inizialmente, i primi allenamenti dei giovani del nuovo allenatore Galloppa, non si svolgeranno al Viola Park ma al Centro Sportivo... Il 12 luglio non inizierà solo la stagione della prima squadra ma anche quella della Primavera. Contrariamente da quando si pensava inizialmente, i primi allenamenti dei giovani del nuovo allenatore Galloppa, non si svolgeranno al Viola Park ma al Centro Sportivo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi