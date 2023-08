MONDIALI DONNE, L'Inghilterra va ai quarti, Nigeria ko ai rigori

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - L'Inghilterra ha battuto a Brisbane la Nigeria 4-2 ai calci di rigore, dopo che anche i tempi supplementari erano terminati 0-0, e si è qualificata per i quarti dei Mondiali femminili di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le campionesse d'Europa in carica affronteranno la vincente tra Colombia e Giamaica in programma martedì a Brisbane. (ANSA).