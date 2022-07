MIJATOVIC, Possiamo arrivare nelle prime 3 posizioni

La Fiorentina oggi ha ufficializzato Milica Mijatovic. Queste le prime parole della giocatrice viola al canale ufficiale del club: "Sono molto felice di essere qui. Ho scelto la Fiorentina perché è un club molto importante sia nel calcio maschile che femminile. Mi hanno presentato un progetto molto ambizioso che mi è subito piaciuto. Sono abituata a un tifo che si fa sentire perché vengo dalla Serbia e il mio club preferito è la Stella Rossa. Credo chei tifosi siano una parte speciale del calcio e mi danno sempre grande motivazione quando c'è grande passione. Il calcio italiano può aiutarmi a fare bene e di conseguenza io posso aiutare la mia Nazionale, che ha quasi metà della rosa formata da giocatrici che militano all'estero tra Italia, Francia e Scandinavia. Quindi penso di portare anche io esperienza e qualità: il mio primo obiettivo è integrarmi nella squadra e poi capire come posso aiutare. Darò tutta me stessa e spero di poter vincere più partite possibile per raggiungere il miglior risultato possibile. Non voglio sembrare troppo ambiziosa ma con la squadra che abbiamo e le qualità di cui disponiamo possiamo piazzarci nelle tre posizioni".