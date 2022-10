MIJATOVIC, Dietro un gol c'è tutta la squadra. Juve...

L'attaccante viola serba Milica Mijatovic, a segno anche domenica scorsa contro la Samp, ha parlato al sito ufficiale del rapporto con i gol e della prossima partita della Fiorentina Femminile contro la Juve: "Mi trovo bene in questa squadra e in questo gruppo e mi piace molto in questo club. Quando sono arrivata abbiamo parlato molto delle bellissime strutture. A livello calcistico mi piace l'allenatrice, lo staff e le mie compagne di squadra. Mi trovo insomma molto bene e questo si riflette sul campo. Molti potrebbero pensare che il gol contro Pomigliano sia stato facile. Ma non è così, il difensore è qui, il portiere è qui e tu hai un angolo ristretto per mettere il pallone di prima, non ci sono gol facili. E nulla di quello che facciamo è facile. Sono molto orgogliosa di quello che stiamo facendo in questa stagione e del lavoro svolto finora. Con la Juventus? So che è speciale e cosa significa questa rivalità e il sostegno dei tifosi che ci seguono anche in trasferta. Vedo che abbiamo molto seguito e che il tifo coinvolge molte persone e questo ci dà forza. So che è una partita ancora più speciale e importante per i tifosi e per il club che rappresentiamo. Contro ogni squadra possiamo vincere, pareggiare e fare punti, possiamo giocarcela con tutte perché non dovremmo contro la Juve? Ci vogliono determinazione, voglia di vincere, fame ed energia positiva. Segnare è sempre bello ma la vittoria della squadra è più importante per me e per la squadra stessa. E ritengo che nessuna giocatrice può dare il massimo in una squadra che non faccia buone prestazioni perciò quando mi vedete segnare e fare bene è perché sono all'interno di un gruppo e ho una grande squadra dietro. La gente vede il gol e l'assist ma questo è solo un aspetto e ci sono venti giocatrici dietro quello che facciamo in campo".