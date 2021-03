MIDDAG, Man City? Sarà dura ma segnare si può

La centrocampista della Fiorentina Femminile Tessel Middag ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi con il Manchester City. Ecco le sue parole attraverso i canali social: "Sappiamo che sarà una gara difficile ma vogliamo segnare e non è impossibile, la partita scorsa lo ha dimostrato e domani vogliamo farlo. Differenza con calcio inglese? Chiaro che c'è un gap tra il calcio femminile inglese e il resto, ma abbiamo dimostrato di giocare bene contro il City e questo gap non è impossibile da rimontare. Il City ha dimostrato che il calcio femminile è di altissimo livello e magari anche alla Fiorentina saremo allo stesso livello tra qualche anno. Il City vuole sempre vincere e anche domani giocherà con questo atteggiamento, ma noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra per noi, il presidente, la società e la città. Noi calciatrici non vediamo l'ora di giocare la Champions, è sempre speciale anche se ci siamo concentrate solo ieri visto che nel fine settimana abbiamo giocato un'altra partita ma dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Se mi sarei aspettata di giocare una qualificazione ai quarti? Sapevo che la Fiorentina ha fatto grandi cose in Champions negli anni scorsi perciò per me è stato un motivo in più venirmi a giocare la Champions, gli ottavi ce li siamo meritati con una grande vittoria per lo Slavia".