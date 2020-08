MIDDAG, Convinta da Cincotta: in Champions League...

La nuova giocatrice della Fiorentina Femminile, Tessel Middag, si è presentata così attraverso i canali ufficiali del club: "Sono molto felice di essere qui, guardate che ben panorama c’è intorno a me. Sono stata in contatto con il mister, con Antonio Cincotta, per un anno e mezzo. Ci conosciamo, ero già venuta a trovarlo. Mi ha convinta a venire qua e vuole andare avanti in Champions League. Lui, la Fiorentina e le mie compagne sono molto ambiziosi. Anche io lo sono e credo quindi che ci troveremo bene. Ho 27 anni, sono olandese e nelle ultime due stagioni ho giocato nel West Ham e prima ancora nel Manchester City. Gioco anche nella nazionale olandese, sono una centrocampista. Gioco da 6 o da 8, parlo ovviamente del mio ruolo in campo. Mi piace passare la palla, fare assist. Insomma mi piace aiutare le mie compagne a segnare. Sono brava a organizzare e gestire il gioco. Questi sono i miei punti di forza che voglio far vedere in campo. Sono qua da una settimana e abbiamo cominciato gli allenamenti lunedì. Sono già passati alcuni giorni quindi abbiamo già fatto diverse sedute di allenamento e mi sono piaciute molto. Specialmente perché abbiamo fatto tanto lavoro tecnico durante questi allenamenti. Il mister parla sempre della Scuola Olandese quindi c’è molta influenza olandese e per una ragazza che viene da là è molto bello. Mi trovo benissimo anche con le altre ragazze. Adesso sto facendo questa intervista in inglese ma sto già cominciando a imparare tante parole in italiano. Spero di poter fare la prossima intervista proprio in italiano. Le mie compagne sono state davvero molto brave e mi hanno accolta nel club".