MELANI, Vittoria faticosa ma meritata. Ora l'Inter

Nicola Melani, tecnico in seconda della Fiorentina Femminile, in panchina anche oggi per l'assenza di Cincotta, ha così commentato la vittoria con il San Marino: "Mi aspettatvo che sarebbe stata una partita tosta perché facciamo fatica contro queste squadre che si chiudono dietro. Abbiamo avuto pochi spazi tanto che nel secondo tempo abbiamo cambiato anche modulo per avere più palleggio in mezzo al campo, poi abbiamo meritato e sono arrivati tre gol. Il gioco non c'è stato oggi soprattutto nel primo tempo ma è merito anche del San Marino che non ci permetteva di andare al tiro e al cross, ha chiuso le fasce ed erano dietro alla linea della palla. Il risultato c'è stato ora speriamo di trovare anche il gioco. Domenica con l'Inter sarà difficile, perché vorrà riscattare la sconfitta di oggi. Sarà una settimana tosta, da martedì ripartiremo e ci prepareremo per questa gara di Milano dopo il giorno di riposo che ci vuole. Vogliamo andare a vincere perché vogliamo risalire la classifica in tutti i modi