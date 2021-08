MAURO, Premiata per le 100 presenze in maglia viola

Ilaria Mauro, attaccante dell'Inter Women ed ex Fiorentina Femminile, è tornata recentemente a Firenze ed è stata premiata per le sue 100 presenze con la maglia viola. La giocatrice ci ha tenuto a ringraziare tutti e a celebrare questo traguardo su Instagram con un post, visibile di seguito, nel quale ha scritto così: "Quando nella vita si è talmente concentrati a cercare di dare il meglio, succede che si perde il senso del tempo e si tralasciano traguardi importanti. Sono fortemente riconoscente a tutte le persone che mi hanno sostenuto sempre ed in particolare modo al Viola Club Go Women's che ha voluto restasse memorabile questo traguardo delle 100 presenze in campo con la Fiorentina Femminile. Grazie Viola Club Go Women's, grazie Firenze".