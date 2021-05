MASCARELLO, Viola Park responsabilità. Infortunio...

Marta Mascarello è l'ospite del consueto appuntamento Team Talk sui canali social della Fiorentina Femminile: la centrocampista viola per l'occasione ha parlato della difficoltà nell'elaborazione e nel recupero dell'infortunio subito 6 mesi fa, della partita di domenica contro il San Marino e delle speranze per il futuro: "Dopo la botta subita in allenamento avevo avvertito che qualcosa si era rotto. Poi in realtà sono riuscita a camminare e guidare e la preoccupazione è andata via, nei giorni successivi ho pensato solo a recuperare per la Supercoppa ma poi la risonanza magnetica ha evidenziato la rottura del crociat. Non ero pronta ad affrontare un infortunio del genere, è stato un momento difficile: prima di farmi male mi sentivo in gran forma, dopo l'infortunio c'è stata sì la voglia di tornare a quei livelli ma anche la paura di non potercela fare. Questo trauma mi ha cambiato molto, sopratutto nell'approccio mentale e nella cura del mio corpo. Partita col San Marino? Loro hanno la grande motivazione della salvezza e giocheranno per i tre punti. Noi non abbiamo la stessa loro motivazione ma vogliamo onorare la maglia come sempre.

Obiettivo per la prossima stagione? Intanto tornare in campo, senza però bruciare le tappe. L'altro obiettivo è quello di aiutare la Fiorentina a fare meglio di quest'anno. Poi non vedo l'ora che torni il pubblico, giocare senza (soprattuto al Franchi) è desolante, nelle prime partite è stato davvero difficile abituarsi. Il Viola Park? Ho visto le immagini del progetto e di tutte le cose che avremo a disposizione e ancora non lo realizzo: sarà un centro sportivo tra i migliori d'Italia e d'Europa, al pensiero mi sento privilegiata ma anche un senso di responsabilità nel dare ancora di più per la Fiorentina".