MASCARELLO, La vittoria contro la Lazio ci sblocca

Al termine della vittoria per 6-1 conquistata ai danni della Lazio, la centrocampista della Fiorentina Femminile Marta Mascarello ai microfoni del club ha espresso la sua gioia per il primo successo di questa stagione delle viola e per il suo rientro dopo il grave infortunio subito: "La vittoria ci mancava sicuramente. Oggi era la quarta partita e non vedevamo l'ora di trovare una vittoria. Questo risultato ci sblocca e ci dà morale, è arrivata col gioco e questo è importante. Le prossime partite sono impegnative e andranno preparate come abbiamo fatto per quella di oggi. Per quanto riguarda il periodo in cui sono stata fuori devo ringraziare tante persone per la vicinanza: la mia famiglia, l'altra famiglia, quella della Fiorentina, lo staff sanitario del club. Non sarei uscita da questo percorso se non fosse per loro.

