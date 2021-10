MASCARELLO, Il rientro ora è vicino. La Nazionale...

Marta Mascarello, centrocampsta della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola nel giorno del suo compleanno: "Oggi ci siamo trovate per l'allenamento, lo festeggerò con le mie compagne. Sono contentissima anche per la convocazione in Nazionale".

Sulla sosta: "Le vittorie portano serenità. In settimana si lavora meglio, e questa sosta non è arrivata propria nel momento giusto, dato che venivamo da tre vittorie e quando fai bene, non è mai positivo essere stoppati. Dobbiamo ricaricare le pile mentalmente adesso e prendiamo questa pausa nel modo più costruttivo possibile".

Sulle sue condizioni fisiche: "Sto lavorando per tornare in forma per tornare ai massimi livelli. L'amichevole di ieri mi è servita per mettere minuti nelle gambe e risentire l'atmosfera e la sensazione della gara. Lavoro al massimo perché voglio tornare disponibile il prima possibile".