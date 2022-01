MASCARELLO, Con l'Empoli ci è mancata la lucidità

Marta Mascarello, oggi capitano della Fiorentina Femminile, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale gigliato dopo il pareggio per 0-0 in Coppa Italia contro l’Empoli Ladies: “Secondo me è stata una partita equilibrata, ci è mancata solo un po’ di lucidità negli ultimi 25-30 metri di campo, per il resto abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Lavoreremo in settimana per migliorare su quello che non è andato, per fortuna in questo periodo stiamo giocando tanto, quindi abbiamo subito modo di ritrovarci la prossima settimana per fare una prestazione migliore di quella di oggi”.