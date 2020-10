MASCARELLO, 45' regalati: il Sassuolo superiore

La calciatrice della Fiorentina Femminile Marta Mascarello ha commentato ai canali social club viola la sconfitta di oggi pomeriggio contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "Oggi il campo ha detto che il Sassuolo è stato superiore a noi in tutto, c'è poco da dire. Prendiamo questo ko come una grande lezione e pensiamo subito alla prossima gara. Non si può regalare un intero tempo a un avversario così ostico: ok la reazione, ma il primo tempo lo abbiamo regalato. Adesso ci aspetta una settimana molto importante, dovremo lavorare sodo".