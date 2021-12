MARTINOVIC, Classifica non rispecchia i nostri valori

La protagonista del Team Talk di questa settimana è Melania Martinovic; l’attaccante della Fiorentina ha presentato ai canali ufficiali del club il prossimo appuntamento delle viola, la terza partita dei gironi di Coppa Italia contro la Lazio (in programma domenica, fischio d’inizio ore 14 e 30), per poi fare un parziale bilancio della sua prima stagione a Firenze: “La vittoria col Verona ha dato molto morale alla Lazio; poi subito dopo c’è stato il derby e l’hanno perso pur giocando bene; io che sono di Roma so quanto conta quella partita e saranno decise a riscattarsi. Saranno un’altra squadra domenica, molto più consapevole dei propri mezzi rispetto a quando le abbiamo incontrate. Sarà quindi una battaglia, dobbiamo impegnarci al massimo perché vogliamo fare bene in Coppa Italia.

Fino ad oggi in campionato non siamo in linea con gli obiettivi. Continueremo a lavorare per rimettere a posto la classifica. La Coppa Italia è una vetrina importante e vogliamo fare bene.Il gol? Spero arrivi il prima possibile, perché per un attaccante il gol è come il pane quotidiano. Ora mi sento bene, sto lavorando alla grande e spero arrivi già domenica il gol.

Lundin e Sabatino sono grandi giocatrici con caratteristiche diverse. Sabatino per me è sempre stata un modello, l’attaccante da prendere in considerazione: ha dei grandi tempi di gioco ed un incredibile fiuto del gol. Lundin sa proteggere benissimo la palla ed è molto cinica, cerco di rubarle queste caratteristiche. La competizione con loro non mi spaventa, è qualcosa di stimolante che è naturale in un grande club. Spero di migliorare e sfruttare al massimo questo primo anno alla Fiorentina”.