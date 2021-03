MANTOVANI, Dispiaciuta per le ragazze. Viola Park...

Intervistata dai canali ufficiali della Fiorentina a margine della gara di Champions League persa contro il Manchester City, Ludovica Mantovani, Presidente della FIGC Femminile, ha parlato così: “Eliminazione Viola? Un dispiacere, ma era doveroso essere qua oggi. Abbiamo strada da fare, ma sono esperienze importanti. Avrò l’occasione di parlare con loro. La situazione del calcio femminile? Abbiamo pubblicato un documento federale, abbiamo iniziato più tardi degli altri paesi, ma dal 2015 c’è attenzione. Sfruttiamo tutto quello che è venuto dal Mondiale del 2019. I benchmark internazionali sono importanti, ma stiamo sviluppando un percorso verso il professionismo che arriverà nella stagione 2022-2023. Sono cresciuta con la fortuna di poter vedere grandi stadi e grandi infrastrutture, è fondamentale andare al passo con gli altri paesi. Dobbiamo fare dei passi in avanti. Viola Park? Penso che Malagò, Gravina e Dal Pino parlino per il calcio, ma di fatto per tutto lo sport. Chiedere di bloccare un progetto già approvato con dei ricorsi fa capire quanto la burocrazia renda difficile la programmazione. Ne risentono le tempistiche. Ho seguito il progetto e mi auspico che si trovi una soluzione, altrimenti non possiamo capire come gestire i fondi del Governo”.