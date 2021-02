M.CITY-ACF FEMM., Le curiosità in vista degli ottavi

Sarà il Manchester City l’avversario della Fiorentina negli Ottavi di UEFA Women’s Champions League. Il sorteggio effettuato oggi a Nyon ha accoppiato la Viola con la squadra di Manchester, una veterana della competizione che è avanzata in passato fino alla semifinale. Le altre possibili avversarie - in base al nuovo metodo di sorteggio diviso per gruppi - erano Olympique Lyonnais, Paris Saint Germain e Chelsea. Tutte squadre di alto livello che a questo stage della competizione rappresentano un ostacolo impegnativo per la Fiorentina.



L’andata degli ottavi si giocherà in trasfera il 3/4 marzo, mentre il ritorno a Firenze il 10/11 Marzo. Storicamente le inglesi hanno sempre rappresentato una sfida complicata per la Fiorentina che ha già incontrato il Chelsea negli Ottavi della stagione 2018/19 (sconfitta 1-0 a Londra e 6-0 in casa) e l’Arsenal ai Sedicesimi della stagione 2019/20, perdendo 4-0 e 2-0. Il Manchester City al momento si trova in seconda posizione della FA WSL 1, il massimo campionato inglese, dietro al Chelsea e vicino alle date europee sfiderà squadra di metà classifica quali il Birmingham e l’Everton.